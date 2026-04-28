※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。この記事の画像を見る 本読みの達人、ダ・ヴィンチBOOK Watchersがあらゆるジャンルの新刊本から選りすぐりの8冊をご紹介。あなたの気になる一冊はどれですか。イラスト＝千野エー［読得指数］★★★★★この本を読んで味わえる気分、およびオトクなポイント。 本間 悠ほんま・はるか●1979年生まれ、佐賀市在住。書店店長。明林堂書店南佐賀店やうなぎBOOKSで勤務し