一緒に旅行に行った50代の友人と同じ新幹線に乗ったところ、友人のほうの運賃が安かったことがあるかもしれません。実は新幹線には、50代以上の方だけが利用できる会員制の割引サービスや旅行商品があります。 そこで本記事では、50代以上が使える新幹線の割引制度を2つ解説します。 50代以上が使える新幹線の割引制度 50代になると、新幹線料金が安くなる会員サービスや旅行商品を利用できます。こ