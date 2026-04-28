【「G-MODEアーカイブス+」：ゼノサーガ パイドパイパー】 4月30日 発売予定 価格：1,800円 ジー・モードは、復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて「ゼノサーガ パイドパイパー」をNintendo Switchで4月30日に配信する。価格は1,800円。 本作はバンダイナムコエンターテインメントの人気RPG「ゼノサーガ