英国のチャールズ国王とカミラ王妃が４月２７日（日本時間２８日）午後、米首都ワシントン郊外の空軍基地に到着した。国王夫妻は、王室ファンを自認するトランプ米大統領とメラニア夫人の出迎えを受けた後でホワイトハウスに移動し、非公開の茶会に臨んだ。米紙ニューヨーク・ポストが２７日、報じた。トランプ氏とメラニア夫人は、チャールズ国王とカミラ王妃を握手と頬へのキスで迎え、大西洋を挟んだ同盟国間の外交的緊張を