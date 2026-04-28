2PMのメンバーで俳優のオク・テギョンが、非公開の結婚式で人生の第2幕をスタートさせたが、予期せぬプライバシー侵害の騒動にも見舞われている。それでも彼は活動に集中し、黙々と自分の道を歩んでいる。【写真】外国人に盗撮されたテギョンの結婚式オク・テギョンは4月24日、ソウルの新羅ホテル迎賓館で、4歳年下の一般人の恋人と結婚式を挙げた。式は一般人である新婦に配慮し、家族や親族、親しい知人のみを招いた非公開形式で