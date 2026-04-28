集団暴行により死亡したキム・チャンミン監督の事件で、検察が容疑者の逮捕状を請求した。4月28日、議政府地方検察庁南楊州支庁刑事2部の専担捜査チームは、傷害致死の疑いで30代の男2人の逮捕状を請求したと発表した。【衝撃】故キム監督、集団暴行直後の救急搬送時の姿2人は昨年10月20日深夜、京畿道九里市の飲食店でキム監督に暴行を加え、死亡させた疑いが持たれている。暴行を受けて意識を失ったキム監督は病院に緊急搬送され