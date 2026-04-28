&TEAMが、圧倒的な勢いを見せている。4月28日、オリコンの発表によると、&TEAMの日本3rdミニアルバム『We on Fire』が「週間アルバムランキング」（5月4日付／集計期間4月20日〜26日）で1位を獲得した。【写真】「100頭身ですか」Kの“バグり”スタイルこれにより&TEAMは、同ランキングにおいて通算5回目となる1位を記録。また、『We On Fire』はBillboard Japanの「Top Album Sales」でも1位に輝いており、日本の主要