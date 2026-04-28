川崎記念でＧ１級競走初制覇を飾ったカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）は帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井競馬場・ダート２０００メートル）に参戦することになった。松永幹調教師が４月２８日、明らかにした。同馬はポルックスＳ、佐賀記念を連勝すると、川崎記念でも２着に２馬身差をつける完勝だった。先週、放牧先の大山ヒルズを訪れたトレーナーは「元気いっぱいでした。力もつけていますからね」