近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。バンテリンドームのベンチ前に盛り塩を置いてから３連勝を飾った中日が「燃えよ！ドラゴンズ」ならぬ「盛れよ！ドラゴンズ」と話題をさらっていることについて「ああ、面白い。うまいこと言うね」と感心し「（チームに）力はあるんやから」と明かした。チームは２４日のヤクルト戦（バン