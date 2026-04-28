『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』 ZARDの35周年記念ライブ『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』（Blu-ray＆DVD）が7月8日に発売されることが合評された。坂井泉水さんの歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトル通り“永遠の瞬間”が刻まれたまさに奇跡のライブは、2004年に開催されたZARD唯一の全国