さまざまな分野で社会に貢献した人に贈られる、春の褒章の受章者が発表され静岡県内では9人が受章しました。春の褒章の県内の受章者は、黄綬褒章が3人、藍綬褒章が6人で、あわせて9人となりました。農業や商業、工業などで模範となる技術や実績を持つ人に贈られる黄綬褒章には、焼津市の港湾建設業 橋本組会長の橋本勝策さんや、浜松市中央区の塗装工事業 美化興業代表取締役の久田五海さんなど3人が受章。公共の業務に尽くした人