２７日、プロバスケットボールチーム・ベルテックス静岡など3者が県立こども病院に入院中の子供たちにおもちゃを寄贈しました。これはベルテックス静岡、スター精密、ワンフォーワンの3者が協力して初めて行ったものです。スター精密のロゴが入っていて選手が着用した限定ユニフォームのチャリティーオークションの収益を活用し、院内で遊べるおもちゃのほか、限定タオルなどグッ