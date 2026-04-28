「ゴジラ-1.0」 (C)2023 TOHO CO., LTD. Netflixが、5月の配信ラインナップを発表。山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」やそのモノクロ映像版「ゴジラ-1.0／C」を5月3日から配信するほか、「ストレンジャー・シングス」のダファー兄弟が手掛ける新作SFスリラー「ザ・ボローズ」、磯村勇斗＆オク・テギョンによるドラマ「ソウルメイト」などを順次配信する。 注目配信作品 5月3日からは、山崎貴が監督・