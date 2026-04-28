２６日、次世代を担う若手メロン生産者が春に収穫したクラウンメロンの出来栄えを競う品評会が浜松市で開催されました。この品評会は県温室農業協同組合クラウンメロン支所の36歳以下の組合員が参加する青年部が行っているものです。審査会場には1つの木から1玉しか収穫しない栽培方法で育てたクラウンメロンが持ち込まれ、12人の生産者がひと箱6個揃いで審査を受けました。市場関係者などが大きさや網目のかたちのほか甘さや食感