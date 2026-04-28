２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２８日、都内で引退会見を行い、三浦は「これまでの時間は宝物」、木原は「一切の後悔を残すことなく引退することができる」と実感を込めた。冒頭から木原が号泣し、三浦が「泣かないで〜」と笑い飛ばして始まった引退会見。りくりゅうらしく見つめ合いながら、時には笑って仲むつまじく、