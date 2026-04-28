セクシー女優の瀬戸環奈が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。足つぼマッサージにもん絶する様子を公開した。【動画】かわいい！瀬戸環奈、足つぼマッサージにもん絶「瀬戸環奈が叫ぶ！喘ぐ！わめく!!【足ツボマッサージ】」と題した動画で、概要欄には「はじめての足ツボマッサージ！痛気持ちいいぐらいかと思ってましたが、想像以上の激痛。でもその分、凄く効いてる感じが…また行こう」との説明が記されている。