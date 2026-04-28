お笑いタレントのやす子が２７日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。好感度を保つためにこれまで隠していた自宅の“真実”を「炎上するかもしれない…」と言いつつ公開した。この日は「芸人と好感度の代償ＳＰ」としてぺこぱ・松蔭寺太勇、コットン・きょんとともに登場。「今、私は好感度モンスターになってしまいまして…。テレビが生み出した。私は最初、毒舌でやっていましたよ。気付いたらね、好感度の、