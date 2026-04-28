2002年に放送されたアニメ『東京アンダーグラウンド』が、4月28日より各配信サービスにて順次配信がスタートした。懐かしいアニメの配信にネット上では歓喜の声があがっている。【画像】チェルシー大人気！配信された『東京アンダーグラウンド』同作は、学時代は無敗のケンカ王と恐れられていた浅葱留美奈が主人公。高校に進学した留美奈は、優しい彼女を作り、「バラ色の学園生活」を送ることを夢見ている。ある日、留美奈と