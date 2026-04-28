ゴールデンウィークの熱海で見逃せないのが、今だけ開催中のアロエまつり!話題の「熱海ヨーグルト発酵所」から、ぷるぷる食感が楽しい“のめるヨーグルト アロエ”や、ふわしゅわ食感のスフレサンドが登場しています♡伊豆産アロエの爽やかさと濃厚ヨーグルトの組み合わせは初夏にぴったりのご褒美スイーツ。今回はひと足お先に体験してきたので、その魅力をたっぷりレポートしま