アメリカのベッセント財務長官は27日、アメリカ軍による海上封鎖により、イランの石油生産が停止し始めていると指摘し「まもなく石油生産は崩壊する」と強調しました。ベッセント財務長官はSNSで、アメリカ軍の海上封鎖でイランが原油を輸出できないため、イランが石油の生産を停止し始めていると指摘しました。石油積み出し拠点カーグ島にある貯蔵施設の容量が限界に近づいていることを示唆したもので、「まもなく石油生産は崩壊