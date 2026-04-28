日本銀行は２８日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。中東情勢の悪化による原油価格の高騰が日本経済の下押し要因になるとして、状況を見極める必要があると判断した。四半期に１度まとめる「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」で示された２０２６年度の物価上昇率の見通しは２・８％で、前回１月時点（１・９％）から拡大した。政策金利の維持に