歌手で俳優の香取慎吾（４９）が２８日、都内で睡眠ブランド「ドリエル」から新発売となるサプリメント「ドリエルユアリズム」の新ＣＭ発表会に登壇した。香取は１１時スタートの会見に登場すると開口一番に「りくりゅうの引退会見を見てました」と報告。１０時から行われていた、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルの三浦璃来、木原龍一組の引退会見の話題に触れた。“ほぼ裏”の時間帯で大型会見が