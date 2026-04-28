アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場で発砲した男が27日、暗殺未遂など3つの疑いで訴追されました。訴追状によりますと、カリフォルニア州に住むコール・トーマス・アレン容疑者（31）は今月25日、ホワイトハウス近くのホテルで開かれた夕食会の会場でトランプ大統領の暗殺を図った暗殺未遂など、3つの疑いがもたれています。また、司法省は27日、当時の状況について、防弾ベストを着用したシークレットサービスの