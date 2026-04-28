フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアが28日、引退会見を行った。17日、SNSで引退を表明していた2人は、改めて会見で引退の理由などを説明。会見冒頭、報道陣に向けて三浦が挨拶を始めた直後、早くもハンカチを手に木原が涙。その後の質問で、木原は会見開始前から気持ちが高まってしまっていたことが明かされた。【映像】涙する木原をフォローする三浦