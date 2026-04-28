「パワハラ」「セクハラ」という言葉がすっかり定着し、しっかりNO！といえるリテラシーを身につけた若年層が増えたことは、とても喜ばしいことです。【漫画】部下との直接コミュニケーションを避け続けていると…（全編を読む）しかし、過剰に「〇〇ハラスメント」と指摘を受けることを恐れ、先輩社員や上司の側が必要以上にコミュニケーションを避けてしまう事例もあるようです。今回は「ハラスメントリスク」を徹底的に避けよう