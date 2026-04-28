私（マドカ、40代後半）は夫（アキオ、50代前半）との二人暮らし。一人息子は昨年社会人となり、家を出ました。最近、近所に住む義母（スミレ、70代）が体調を崩しやすくなり、夫を呼び出すことが増えました。私が「介護は実子で」と言ってきた甲斐もあり、義母の世話は夫が一人で対応しています。しかし突然、夫が介護離職するかも、と言い出したのです。私は先輩（モリ、50代半ば）の助言で義母の考えを聞いてみると、義母は外部