みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第9話娘だけじゃなく夫もひどい【ハルコの気持ち】【編集部コメント】理解者であり自分を支えてくれるはずのご主人までゲスト状態。「元気だし、定年退職をして私より働いている日数も少ないでしょう」と思わずにはい