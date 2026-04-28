ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新作カプセルトイ「ちいかわ雲の上でおやすみライト」が、4月30日（木）から全国のカプセルトイ売場で順次発売される。【写真】ハチワレ＆うさぎも登場！「ちいかわ雲の上でおやすみライト」ラインナップ一覧■おそろいのパジャマを着用今回登場する「ちいかわ雲の上でおやすみライト」は、ちいかわたちが雲の上で寝そべる姿に癒される、かわいいライト。ふんわりと明るく光る、もこも