おととし７月の記録的な大雨で地区の大部分が浸水した戸沢村蔵岡地区では防災集団移転に向けた動きが進んでいます。 【写真を見る】大雨被害の戸沢村蔵岡地区残された住宅の調査完了を10月までに目指す（山形） きのう開かれた住民説明会では、村が蔵岡地区に残された住宅の調査を今年の１０月までに完了する方針などを示しました。 戸沢村蔵岡地区ではおととし７月、記録的な大雨で地区の大部分が浸水し地区全体が安全性の高