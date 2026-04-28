高速バス内でナイフを所持したとして現行犯逮捕された男が、乗客を監禁したとして再逮捕されました。監禁の疑いで再逮捕されたのは山口県防府市の無職の男(61)です。警察によると4月27日午前5時25分頃から約25分間、広島市安佐南区のバス停に停車した高速バスの車内で乗客17人を監禁した疑いです。調べに対し「場所など細かいことは分からないが、ナイフは持っていた」と話しています。男は27日、東京から山口県萩市に向かうバスに