＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇28日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞今季メジャー初戦も幕を閉じ、今週はメキシコが舞台の大会が30日（木）に開幕する。昨年、岩井千怜が米ツアー初優勝をつかんだことも記憶に新しい大会だ。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！ここに日本勢9人が出場する。岩井千怜はディフェンディングチャンピオンとして、もちろんエントリー。姉の岩井明愛