27日夜、鹿屋市で建物と牛舎を全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。火事があったのは鹿屋市輝北町平房です。警察によりますと、27日午後6時10分ごろ、「建物が燃えています」と近くの住民から消防に通報がありました。火は、約2時間半後に消し止められましたが、木造平屋建ての建物と隣接する牛舎を全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。警察が遺体の身元や火事の原因を調べています。