初優勝が期待されるプロ2年目の吉田鈴。得意クラブでマネジメントの核となっているのが7Wで、ピンを指すショットを連発するポイントを教えてくれた。【連続写真】上体を真っすぐに保ってややダウンブローに振り抜く吉田の7Wスイング◇◇◇得意クラブでよく練習している7W。試合でも使う機会が多く、私にとって非常に重要なクラブです。得意なクラブだからこそ、日々の練習は欠かさず、より精度を高められるようにしています