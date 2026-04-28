アメリカ・ホワイトハウスの報道官は、戦闘終結に向けイランから新たな提案が示されたことを認めました。ただ、この提案にトランプ大統領は満足していないと報じられています。ホワイトハウスレビット 報道官「けさ、大統領が国家安全保障チームと会議を行ったことは確認しています」レビット報道官は27日、イラン側から交渉の中で新たな提案があったことを認め、トランプ大統領がちかく、アメリカ側の対応を示すと述べまし