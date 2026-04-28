アメリカの司法省はトランプ大統領が出席した夕食会の会場近くの銃撃事件で逮捕された男を、トランプ氏に対する殺人未遂など3つの罪で訴追したと発表しました。ブランチ司法長官代行「本日、司法省は連邦地裁に対し、コール・トーマス・アレン容疑者を3件の罪で訴追した。第1の罪状は、合衆国大統領に対する暗殺未遂だ」アメリカのブランチ司法長官代行は27日、夕食会の会場近くの銃撃事件で逮捕されたコール・アレン容疑者（31）