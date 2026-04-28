『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月28日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】包丁の捨て方「ダンボールに包んで、テープを貼ってくれると嬉しいです」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんはむき出しになった包丁がレジ袋に入れて出された実際の画像を添えて「友達の清掃員が実際に回収した包丁です。」と投稿。 滝