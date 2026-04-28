お笑いコンビ・たくろう（ 赤木裕さん、きむらバンド さん）、タレントの小倉優子さんが、 サントリー（株）「東京タワーオールフリーDAY」体験取材会に登場しました。 【写真を見る】【 たくろう・赤木 】上京後初の給料日で「寂しさ全部吹き飛んだ」きむらバンドは大阪の恋しさ語る「気分開放」をキーワードにした「東京タワーオールフリーDAY」では、東京タワーの外階段「オープンエア外階段」が無料開放される