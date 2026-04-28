青森市の住宅で同居する妻の遺体を遺棄したとして、65歳の夫が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された坂本誠容疑者は容疑を認め、「4月9日ごろに亡くなった」旨の供述をしているということです。きのう、妻の郁子さんの家族関係者から通報があり、警察が1階の居間で遺体を発見。目立った外傷はなく、司法解剖して死因の特定を進めます。