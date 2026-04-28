3ピース・ロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」が27日、公式サイトを更新し、ドラムの鈴木貴雄さんが、7月15日の幕張メッセ公演をもって脱退することを発表。脱退に伴い、バンドは現体制の活動を終了・活動休止することを明らかにしました。【写真を見る】【 UNISON SQUARE GARDEN 】ドラム・鈴木貴雄が脱退 → 7月で22年続いた現体制での活動終了を報告公式サイトには、「いつもUNISON SQUARE GARDENを応援してくださる皆様へ」