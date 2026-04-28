新潟商工会議所の廣田幹人会頭は、中東情勢の悪化により石油製品の入荷が滞り、県内でも企業活動に支障が出ているとして影響を注視する考えを示しました。 新潟商工会議所の廣田幹人会頭は4月27日会見を開き、中東情勢の悪化により石油由来の製品が入荷しにくくなっているとして、県内でも企業活動に影響が出ているとの認識を示しました。 商工会議所の聞き取りでは、製造業や小売業で塗料や包装資材などの不足により出荷を止め