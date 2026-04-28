「集団ごっこ？」「しようや！」。銀河劇場で、コール＆レスポンスが何度も飛び交った。声優の佐倉綾音がパーソナリティーを務める、TBSラジオ『佐倉綾音論理×ロンリー』（毎週水曜後10：00）。昨年4月にスタートして以降、着実にリスナーを惹きつけ、年末には年越し特番を担当。開始から1年を迎えたタイミングで、25日に初の番組イベント『大集団ごっこしようや！』を「昼の部」「夜の部」の2公演で行った。オリコンニュー