京都府南丹市の山林に男子児童の遺体が遺棄された事件で、警察は28日朝、逮捕した父親を、遺体が遺棄された可能性がある場所などに立ち会わせ、捜査の裏付けを進めています。中継です。 （報告・MBS宇治宮汐梨記者）私はいま、安達結希さん（当時11）の遺体が見つかった南丹市園部町の山林付近にいます。広く規制線が張られていて、周辺には多くの報道陣が駆けつけています。 安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は、3