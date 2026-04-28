アメリカ・ニューヨークで行われている核軍縮への道筋などについて話し合うNPT再検討会議で、国光外務副大臣が日本の代表として演説しました。日本代表国光あやの外務副大臣「たとえ一歩ずつであっても、国家間の信頼を再構築し、（核軍縮を推進するため）前に進まなければなりません」NPT＝核拡散防止条約の再検討会議で、国光外務副大臣が日本の代表として演説しました。赤い折り鶴のピアスをして演説に臨んだ国光氏は、「NPT