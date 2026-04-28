【ワシントン共同】AP通信は27日、トランプ米政権が、大学などの研究に資金を提供する政府機関、全米科学財団（NSF）の理事会メンバー全員を解任したと報じた。政権はこれまでもNSF予算の大幅削減を試みており、圧力強化策の一環だとみられる。APによると、理事会は大統領が任命するメンバーで構成され、任期は6年。現在メンバーとなっていた22人全員が解任された。24日に即時解任を伝えるメールを政権側から受け取ったという