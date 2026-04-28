日銀はきょうまで開いた金融政策決定会合で、政策金利を0．75％程度で据え置くことを決めた。据え置きは3会合連続。中東情勢が物価や景気に与える影響を慎重に見極める必要があると判断したものとみられる。今回の会合では、3人の審議委員が利上げを提案し、反対多数で否決された。会合後の会見で、植田総裁が今後の利上げのペースやタイミングなどについて、どのような見通しを示すかが注目される。