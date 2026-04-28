マーケティング調査・コンサルティングサービスを提供するヴァリューズは、2026年4月24日、国内の宿泊予約者を対象に旅行先や予約タイミングを分析した「GW(ゴールデンウィーク)&SW(シルバーウィーク)のダブル5連休を控えた旅行予約実態」の調査結果を発表した。本調査は、主要旅行予約サイトにおける国内ホテル宿泊プランの予約者を対象に、同社保有モニターのインターネット行動ログを用いて分析されたものである。GW&SW