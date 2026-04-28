●「上じゃなくて、前です」 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)の第2話が、27日に放送された。本作は第1話で、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に軽く触れられていた。第2話が放送された今、『銀河鉄道の夜』と『銀河の一票』の共通点やテーマ、そしてどのよ