クリニックフォアグループは、2026年4月24日、生理不順を抱える女性が直面する我慢や不便を「ガマン・ロス」と定義し、特に子育て世代に焦点を当てた「生理不順によるガマン・ロス実態調査2026 第2弾【ママ編】」の結果を発表した。本調査は、2026年3月27日〜30日の期間、18歳〜49歳の女性628名を対象にインターネット調査にて実施された(本リリースでは大学生以下の子供を持つ女性282名を抽出して分析)。「生理不順によるガマン・