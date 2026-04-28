気象庁「北日本から西日本にかけて警報級の大雨おそれ」ゴールデンウイークの天気予報 気象庁によると、28日（火）から29日（水）にかけては、上空の寒気の影響などで大気の状態が不安定になるところがあるでしょう。また、にかけて、発達する低気圧の影響で、北日本から西日本にかけての太平洋側を中心に大雨や荒れた天気となるところがあり、警報級の大雨となるおそれがあります。 では、近畿、東海、関東甲信な