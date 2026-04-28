【モデルプレス＝2026/04/28】フィギュアスケート ペアの三浦璃来選手、木原龍一選手が4月28日、都内で行われた現役引退発表会見に出席。現役引退を考えた時期について明かした。【写真】登壇後すぐ涙を流す木原龍一選手◆“りくりゅう”木原龍一選手、ミラノ五輪の涙の理由明かす4月17日、それぞれのSNSを通じて現役引退を表明した2人。引退という決断に至った経緯を問われると、三浦選手は「少しずつ話が出始めたのは、去年の世